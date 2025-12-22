Bedin “La sostenibilità economica nucleo fondamentale per la Serie B”





ROMA (ITALPRESS) – Ripartire dai concetti di squadra e di dialogo. Ma soprattutto dai giovani per contribuire, di fatto, a rilanciare il calcio in Italia. Avendo come obiettivo la sostenibilità economico-finanziaria dei club. I primi 365 giorni di Paolo Bedin nel ruolo di presidente della Lega Serie B sono andati in archivio con risultati positivi e una crescita esponenziale: “È stato un anno intenso – ha dichiarato in un’intervista all’Italpress -, un anno di lavoro, un anno di analisi, questa è la prima cosa che si fa quando si arriva in un luogo che è già conosciuto: avevo ricoperto per nove anni il ruolo di direttore generale della Lega B, ma mancavo da sette anni. È stato sicuramente un anno di progettualità – ha aggiunto -, di dialogo politico con i club, di rapporti con le istituzioni sportive, a partire dalla Lega Serie A, ma ovviamente anche con la Figc, la Lega Pro e le componenti tecniche. È stato un anno interessante, ricco di impegni e anche utile per riorganizzare in maniera più efficiente la struttura di Lega”.

