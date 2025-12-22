Ultime News

22 Dic 2025 Cuffie e microfoni non hanno età:
stasera su CR1 speciale infraROSSI
22 Dic 2025 Ucipem, al via percorso di
psicoterapia di gruppo per adulti
22 Dic 2025 Notte di controlli: identificate 80
persone, ammonimento a un locale
22 Dic 2025 Vaccino antinfluenzale: Cremona
sopra la media regionale
21 Dic 2025 La Vanoli si batte con onore
ma al PalaRadi passa Tortona
Video Pillole

Bologna, sequestrati 4 mila prodotti non sicuri e articoli contraffatti

BOLOGNA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato circa 4 mila tra articoli contraffatti e beni privi dei requisiti di conformità e sicurezza. In particolare, con due distinti interventi si è impedita la commercializzazione di articoli di elettronica e bigiotteria privi dei requisiti di conformità e sicurezza, nonché di prodotti contraffatti (cancelleria varia, abbigliamento e accessori per cani) recanti i segni distintivi di note società sportive come Bologna Calcio, Napoli Calcio, Virtus Pallacanestro Bologna e celebri brand di moda come Louis Vuitton e Burberry.

mgg/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...