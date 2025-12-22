30 veicoli controllate e 80 persone identificate, ra cui diverse persone con precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti: questo il bilancio di una notte di controlli svolta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato nei giorni scorsi, che ha passato al setaccio il centro storico, in particolar modo le piazze e le aree di aggregazione giovanile.

L’attività ha riguardato anche alcuni esercizi commerciali di piazza della Pace, uno dei quali è stato destinatario di un provvedimento di “Ammonimento” del Questore di Cremona non solo perché frequentato da soggetti pregiudicati ma anche per alcune condotte illecite registrate negli ultimi mesi e riconducibili non solo agli avventori, come la somministrazione di alcol a persone in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Questo tipo di servizi proseguirà anche nelle prossime settimane, allo scopo di prevenire eventuali episodi di degrado e disturbo, specialmente nel periodo delle festività.

