Prova aperta sabato e poi concerto dell’ensemble I Solisti di Pavia domenica al teatro Ponchielli: era la conclusione del progetto Connect, Learn and Research, organizzato a Cremona dall’Ufficio Unesco del Comune con il coordinamento delle principali istituzioni culturali cittadine, inserito nel Piano di salvaguardia del saper fare liutario e rivolto dunque ai Maestri artigiani con il coinvolgimento dei musicisti e nella fase finale anche del pubblico. Si è rivelata un successo la seconda edizione.

Dopo gli incontri formativi e le attività pratiche svolte nei giorni scorsi al Museo del Violino e a Palazzo Fodri, in collaborazione con i laboratori scientifici attivi a Palazzo dell’Arte e con la partecipazione di Christopher Germain dagli Stati Uniti, è arrivato il momento di ascoltare il suono degli strumenti messi a punto durante il workshop.

Un’esperienza appassionante per il pubblico, che ha ascoltato pagine di Strauss, Bach e Mendelssohn abilmente eseguite da I Solisti di Pavia con violini, viole, violoncelli e contrabbassi contemporanei, ma soprattutto interessante per gli artisti oltre che per i liutai.

