Tra idee regalo, zampognari, laboratori dedicati ai più piccoli, show cooking e degustazioni gratuite a cura delle cuoche contadine, tra cori gospel e momenti di gioco, il “Mercato-Villaggio di Natale con Campagna Amica” si appresta a vivere le sue due giornate conclusive. Sbocciato martedì 17 sotto i gazebo gialli, presso i Giardini di piazza Roma (lato Galleria, nell’ex zona taxi), il Mercato di Natale di Coldiretti-Campagna Amica è tra le sorprese di questo Natale 2025. Si pone fra gli eventi previsti dal Comune di Cremona nell’ambito di “Armonie di Natale a Cremona 2025” e proseguirà fino a domani, martedì 23 dicembre, con chiusura nel pomeriggio.

Sotto i gazebo gialli illuminati a festa, gli agricoltori cremonesi (con alcune presenze da altre province) propongono una serie di agri-strenne pensate per le festività, dando ai cremonesi l’occasione di fare un dono nel segno dei sapori del territorio. Sono numerose le aziende agricole protagoniste dell’iniziativa che si stanno passando il testimone: così, ogni giorno, i cremonesi possono trovare qualche nuova presenza e proposta.

Per i buongustai c’è la possibilità di preparare da sé la propria strenna, o l’agri-bag natalizia, scegliendo i prodotti delle aziende e componendo il proprio dono.

Il “Mercato di Natale” di Coldiretti-Campagna Amica è arricchito da una serie di momenti di incontro e animazione. Dopo un fine settimana partecipatissimo e ricco di eventi (dalle degustazioni gratuite ai cori, dai laboratori per i più piccoli al passaggio degli zampognari) oggi si è aperta una giornata dedicata in particolare a bambine e bambini, finalmente in vacanza. Già da stamattina, e fino alle ore 18, è al lavoro l’intagliatore di frutta e verdura di stagione, che sta dando vita a piccoli capolavori (come il presepe intagliato in una zucca o gli animaletti che nascono dagli agrumi). Nel pomeriggio arriverà anche Babbo Natale, pronto a regalare momenti di gioia e biscotti, con l’aiuto della Fattoria didattica La Sorgente di Montodine. Poi, dalle ore 16:30 è previsto “Il Pacchetto Rosso”, una storia animata a cura di Claudia Scaravonati, con Giulia Maghenzani, di Fattoria didattica Maghenzani. E se alcune fredde giornate al mercato hanno trovato calore nella degustazione gratuita di vin brulé, oggi si passa a una bevanda calda tutta pensata “a misura di bambini”.

Domani, ultima mattinata di mercato, con saluti e brindisi. Nel pomeriggio, si chiude.

© Riproduzione riservata