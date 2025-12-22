Focus Salute – Musica, perché migliora e ringiovanisce le funzioni del cervello

MILANO (ITALPRESS) – Perché la musica è alleata della salute a tutte le età? Quali funzioni attiva nel cervello? Nel centoquindicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo della musica sulle diverse funzioni cerebrali, il tipo di ormoni che vengono attivati a seconda del genere musicale e la capacità della musica di riattivare intense memorie autobiografiche.

