Ultime News

22 Dic 2025 Ponti San Daniele e Casalmaggiore
Il punto dalla sponda parmense
22 Dic 2025 Rifiuti abbandonati: non si ferma
il lavoro dei Limpiadores
22 Dic 2025 Da Cremona alla BBC:
la storia di Stefania Okereke
22 Dic 2025 Dati, cantieri e progetti:
un anno di Asst Cremona
22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
Video Pillole

Lazio, Nicolai “Manovra espansiva, opere importanti per i Comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente per il Lazio una manovra espansiva. Siamo partiti i primi due anni avendo tanti debiti alle spalle, ma oggi si comincia a vedere la luce. 480 milioni appostati per i comuni del Lazio, soprattutto per i piccoli centri fino a 5 mila abitanti, per fare opere importanti nei territori”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, Michele Nicolai, a margine del dibattito sulla manovra di bilancio.

