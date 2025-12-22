Video Pillole
Lazio, Nicolai “Manovra espansiva, opere importanti per i Comuni”
ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente per il Lazio una manovra espansiva. Siamo partiti i primi due anni avendo tanti debiti alle spalle, ma oggi si comincia a vedere la luce. 480 milioni appostati per i comuni del Lazio, soprattutto per i piccoli centri fino a 5 mila abitanti, per fare opere importanti nei territori”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, Michele Nicolai, a margine del dibattito sulla manovra di bilancio.
