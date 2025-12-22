Ultime News

Mattarella “Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Le gare olimpiche e paralimpiche sono legate da valori umani e sociali. In questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace e amicizia. Sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte di tutti gli atleti e le atlete”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna, al Quirinale, del Tricolore ai portabandiera olimpici e paralimpici in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l’Italia. Sono certo che tutti gli atleti e atlete renderanno onore all’Italia con il loro comportamento. Vi auguro grandi successi”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

– Fonte video: Quirinale –

mec/mc/azn

© Riproduzione riservata
