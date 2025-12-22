Ultime News

22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
22 Dic 2025 Week end di controlli,
due persone denunciate
22 Dic 2025 Servizio Civile, percorso
iniziato per 15 nuovi volontari
22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
Mosaner “Emozione indescrivibile ricevere il Tricolore da Mattarella”

ROMA (ITALPRESS) – “È un mix di emozioni indescrivibili, ricevere la bandiera dal presidente Mattarella è inspiegabile. Un’emozione grandissima”. Lo ha detto il campione di curling Amos Mosaner, portabandiera azzurro alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale, dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri azzurri. “Sarà una responsabilità cercare di far bene e fare bella figura in casa, ma soprattutto far conoscere uno sport che non è conosciuto da tutti. Cercheremo di dare il meglio e speriamo di avvicinare qualche giovane e farlo innamorare di questa disciplina”, ha aggiunto il fuoriclasse azzurro.
