Ultime News

22 Dic 2025 Rifiuti abbandonati: non si ferma
il lavoro dei Limpiadores
22 Dic 2025 Da Cremona alla BBC:
la storia di Stefania Okereke
22 Dic 2025 Dati, cantieri e progetti:
un anno di Asst Cremona
22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
Video Pillole

Pellegrino “Bello condividere con Fontana ruolo di portabandiera”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa molto piacere condividere con Arianna Fontana questo ruolo così importante, oltre che con Federica Brignone e Amos Mosaner”. Lo ha detto Federico Pellegrino, portabandiera azzurro alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, uscendo dal Quirinale, dove si è tenuta la consegna del tricolore agli alfieri dell’Italia Team. “Ricevere dal presidente Mattarella il tricolore è un passo in avanti verso la consapevolezza di quel che succederà a febbraio per l’Italia e di quanto sarà importante l’Olimpiade. È stato bellissimo essere accolti qui per ricevere un simbolo così importante”, ha aggiunto l’esperto fondista aostano delle Fiamme Oro.
(ITALPRESS).

mec/mc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...