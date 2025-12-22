Ultime News

Puglia, un progetto per l’edilizia residenziale. Emiliano “Un regalo di Natale”

BARI (ITALPRESS) – “Siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante, che consentirà di rimuovere decine e decine di situazioni complesse legate a scale, ascensori e accessi che riguardano i disabili residenti nelle nostre case di Arca. Per noi è una cosa estremamente importante, un vero regalo di Natale arrivato dall’Europa, che ci ha consentito di contrarre questo mutuo e di supplire, purtroppo, anche alla mancanza di finanziamenti nazionali su una questione che sta diventando drammatica”. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente uscente della Regione Puglia, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione ambientale e abbattimento delle barriere architettoniche sul patrimonio immobiliare dell’Arca Puglia centrale,

