Mentre in città si respora aria di festa, c’è chi continua nell’impegno civico di rimozione dei rifiuti abbandonati. Come i volontari del gruppo Los Limpiadores de Estrellas hanno provveduto ad effettuare diverse operazioni di pulizia e ripristino del decoro urbano.

In centro storico è terminata la pulizia del cartello informativo di corso Garibaldi angolo via Goito, che era stata imbrattata con una scritta a spray ed è stata ultimata la verniciatura e rimozione di una scritta sotto la Galleria in piazza Roma 32.

Rimosso e portato in discarica il divano abbandonato da novembre in via degli Antichi Budri. “La strada è in condizioni disastrose, piena di rifiuti e sarebbe il caso di pianificare una pulizia straordinaria”, scrivono i volontari sulla loro pagina IG https://www.instagram.com/los.limpiadores.de.estrellas/

Stessa sorte anche per un materasso matrimoniale abbandonato da mesi a lato della via Giuseppina dopo il cavalcavia e per lo scheletro di una bicicletta abbandonato da mesi in via Amidani.

I volontari sono entrati anche a Casa Sperlari in via Palestro, dove hanno rimosso dal terrazzo del primo piano una catasta di rifiuti ingobranti (mobili) trasportati in discarica. E “È la seconda volta che i Limpiadores de Estrellas eseguono un intervento del genere”, aggiungono a commento dell’intervento. “Sarebbe buona cosa che il cosiddetto ‘tutor condominiale’ del Comune svolgesse controlli periodici sullo stato di pulizia delle parti comuni del prestigioso edificio. Molti visitatori entrano per fotografare e non è né bello né dignitoso farli trovare davanti a una discarica di rifiuti.

“Per Natale chiediamo in regalo all’amministrazione un porta biciclette di almeno 10 posti per il cortile di Casa Sperlari per evitare che i magnifici affreschi delle pareti siano ulteriormente danneggiati”.

Un auspicio nel segno del rispetto e della civiltà quello lanciato dal collettivo, rigorosamente anonimo, che da tempo si sta adoperando per il decoro cittadino: “Auguri a tutte le famiglie che abitano Casa Sperlari e a tutti coloro che amano Cremona e collaborano con noi per mantenerla bella e pulita”.

