22 Dic 2025 Rifiuti abbandonati: non si ferma
il lavoro dei Limpiadores
22 Dic 2025 Da Cremona alla BBC:
la storia di Stefania Okereke
22 Dic 2025 Dati, cantieri e progetti:
un anno di Asst Cremona
22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
Tg News – 22/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Esplosione a Mosca, muore generale, sospetti su Kiev
– Via libera da Ue a nuove sanzioni amministrative contro Russia
– Aggressione a 15enne, arrestati 4 minorenni a Milano
– Piantedosi “Casa Pound tra primi immobili da sgomberare”
– Lavoratori sottopagati, arriva norma salva-imprenditori
– Nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro
– Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri
– Meloni “Italia ascoltata perché nazione forte e autorevole”
– Previsioni 3B Meteo 23 Dicembre
