Il Consultorio Ucipem di Cremona promuove un nuovo percorso di psicoterapia di gruppo per adulti, un’iniziativa pensata per offrire uno spazio protetto di ascolto, confronto e crescita personale.

La psicoterapia di gruppo coinvolge un piccolo numero di partecipanti ed è guidata da uno o più terapeuti. L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza di sé e aiutare le persone a sviluppare strategie efficaci per affrontare difficoltà personali, emotive e relazionali, in un contesto non giudicante e basato sul supporto reciproco.

Il percorso è rivolto a chi desidera approfondire la consapevolezza di sé, a chi sta vivendo fatiche psicologiche, relazioni complesse, momenti di cambiamento o deve affrontare scelte importanti. È pensato anche per chi ha attraversato eventi stressanti, sia in ambito lavorativo che familiare o personale.

Sono previsti dieci incontri gratuiti, con la possibilità di proseguire successivamente in solvenza. Le attività prenderanno il via con un numero minimo di otto partecipanti per gruppo.

Il percorso sarà proposto in due modalità: online, a partire da martedì 20 gennaio 2026, con incontri settimanali ogni martedì dalle 14 alle 15.30, e in presenza, a partire da giovedì 5 febbraio 2026, con appuntamenti settimanali dalle 20.30 alle 22, nella sede del Consultorio Ucipem di Cremona, in via Milano 5/c.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 10 gennaio 2026, contattando la segreteria del consultorio via email o telefonicamente. Prima dell’inserimento nel gruppo è previsto un colloquio conoscitivo, utile a valutare l’adeguatezza del percorso rispetto alle esigenze della persona.

Un’iniziativa che si inserisce nell’impegno del Consultorio Ucipem a promuovere il benessere psicologico e relazionale degli adulti, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide della vita quotidiana.

