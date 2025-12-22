Ultime News

22 Dic 2025 Dall'intagliatore a Babbo Natale
Festa di piazza con Coldiretti
22 Dic 2025 Asilo San Giorgio, Virgilio: "Festa
di Natale fatta regolarmente"
22 Dic 2025 Week end di controlli,
due persone denunciate
22 Dic 2025 Servizio Civile, percorso
iniziato per 15 nuovi volontari
22 Dic 2025 A San Pietro un presepe
simbolo di speranza
Video Pillole

Veneto, Stefani “Dalla burocrazia al sociale, ecco i temi per il 2026”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Apriremo il tavolo di contrasto alla burocrazia, altro grande tema che abbiamo presentato. Rilanciato in campagna elettorale con tutte le associazioni di categoria e sarà convocato a gennaio. Oltre a questo la grande sfida della formazione tecnica e professionale, il percorso verso la holding autostradale del nord-est, un’altra grande sfida importante che dovremo percorrere Insieme l’importanza di una forte attenzione al mondo del sociale, residenze sociali per anziani attrezzate, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi e una sanità sempre più territoriale, sfruttando anche la rete delle case di comunità e l’implementazione della tecnologia al servizio della sanità”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, a margine della conferenza stampa

f29/tvi/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...