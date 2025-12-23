Ultime News

Cronaca

Agropolis porta gli auguri
al Sindaco di Cremona

Agropolis ha voluto rinnovare il tradizionale scambio di auguri con il sindaco in vista delle festività natalizie e del nuovo anno, un appuntamento da sempre molto sentito dalla cooperativa sociale cremonese. A causa degli importanti lavori di recupero e riqualificazione in corso alla Cascina Marasco, sede storica di Agropolis alle porte della città, l’incontro non si è potuto svolgere come di consueto in cascina. Una delegazione della cooperativa è giunta così a Palazzo Comunale per portare personalmente gli auguri al sindaco.

La delegazione era composta dalla presidente Maria Grazia Ventura, dal consigliere Alceste Bartoletti, dall’educatore Luca Bertani e dai ragazzi Eleonora, Gloria, Roberto e Marco, che hanno rappresentato simbolicamente tutta la comunità di Agropolis.

In occasione dell’incontro sono stati consegnati al Sindaco alcuni doni fortemente identitari del lavoro svolto alla Cascina Marasco: il miele prodotto in cascina, una torta sbrisolona realizzata all’interno dei laboratori, un manufatto del laboratorio di sartoria e l’ultimo numero del periodico Agropolino. Gesti semplici ma ricchi di significato, espressione concreta delle attività educative, inclusive e produttive della cooperativa.

Il Sindaco ha accolto la delegazione ringraziando per i doni ricevuti e sorprendendo gli ospiti con un fuori programma molto apprezzato: una breve visita guidata a Palazzo Comunale, condotta personalmente, che ha coinvolto con entusiasmo i ragazzi presenti.

L’incontro è stata anche l’occasione per un confronto sul percorso di recupero e valorizzazione della Cascina Marasco, interessata da interventi strutturali e di riorganizzazione degli spazi, in gran parte già conclusi, che consentiranno di ampliare le opportunità di autonomia, socializzazione, inclusione e avvicinamento al lavoro, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con altri soggetti del territorio.

“Agropolis rappresenta una realtà di grande valore per Cremona – ha dichiarato il sindaco Andrea Virgilio – perché unisce attenzione alla persona, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Il lavoro che si sta svolgendo alla Cascina Marasco va esattamente in questa direzione: creare spazi capaci di offrire nuove opportunità di vita e di relazione, non solo per gli utenti ma per l’intera comunità. Come Amministrazione seguiamo con interesse e apprezzamento questo percorso, che rafforza la rete sociale cittadina e costruisce futuro”.

Con questo incontro, Agropolis ha rinnovato il proprio ringraziamento a istituzioni, sostenitori, volontari e cittadini che da anni ne accompagnano il cammino, nel solco del progetto originario dei fondatori: valorizzare il contesto rurale come risorsa al servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie, generando passo dopo passo nuovo valore sociale per il territorio.

