Ultime News

23 Dic 2025 Controlli stradali per le feste:
identificate 150 persone
23 Dic 2025 Scontro tra auto e furgone
a Madignano: ragazza in ospedale
23 Dic 2025 Offerte di lavoro: le opportunità
dei Centri per l'Impiego
23 Dic 2025 Asst Cremona, nuovi orari
e chiusure nel periodo natalizio
23 Dic 2025 Polemica sul Natale, FI e Lega:
"Non si cancelli nostra identità"
Video Pillole

Cartellone di Capodanno in Puglia, Emiliano “Sosteniamo le nostre città”

BARI (ITALPRESS) – “Come sempre non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno alle città della Puglia, che ovviamente dedicano attenzione sia ai turisti, sia a tutti quei cittadini che non hanno altra alternativa che passare il Capodanno per strada. Ci sono delle bellissime cose, che confermano la propensione della Regione a sostenere i Comuni, che sono ovviamente affamati da tutti i Governi, indipendentemente dal colore. Sui Comuni ci sono pressioni di prelievo finanziario molto pesanti, che impediscono loro di fare quelle attività che poi sono state il successo della Puglia”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione del cartellone di capodanno.

