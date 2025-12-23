Un Fondo di solidarietà dedicato a coprire le spese per trattamenti e servizi socio-sanitari effettuati presso il centro ricreativo e riabilitativo CR2 Sinapsi di Cremona a favore di famiglie e persone che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale: questo il progetto nato dalla collaborazione tra Credito Padano Bcc (Gruppo Iccrea) e la Fondazione Occhi Azzurri Onlus.

La formalizzazione dell’accordo è avvenuta martedì mattina alla presenza di Arnaldo Ghisotti, presidente di Credito Padano e di Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri

Questo progetto nasce dalla convergenza naturale di due realtà profondamente radicate nel tessuto sociale cremonese. Da un lato, la Bcc, che interpreta la funzione mutualistica della cooperazione di credito come strumento di prossimità, traducendo la propria missione in una concreta responsabilità sociale verso il territorio. Dall’altro, la Fondazione Occhi Azzurri Onlus, un’organizzazione che dedica la sua azione quotidiana alla cura della persona, all’inclusione e alla tutela della dignità di chi vive in condizioni di fragilità.

Perché visione e valori si trasformino in un cambiamento reale, è necessario che siano sostenuti da un impegno tangibile e misurabile. Il Fondo di solidarietà si basa proprio su questa concretezza. Il supporto di Credito Padano si sostanzia nell’erogazione di un importo complessivo di 15mila euro, destinato a sostenere il Fondo nel triennio 2025–2027.

“Desideriamo esprimere il più sincero ringraziamento per l’attenzione e la diponibilità che la Bcc ci ha riservato, in modo particolare per l’impegno che Credito Padano dimostra nei confronti del territorio e delle realtà, come la nostra Fondazione, che operano a favore della comunità e di soggetti fragili” commenta Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione. Questa attenzione rappresenta per noi un valore significativo e un importante segnale di vicinanza istituzionale”.

“La scelta fatta della nostra Banca di erogare, per i prossimi tre anni, un contributo che alimenti il Fondo di solidarietà per chi non può permettersi il pagamento di cure presso il centro CR2 Sinapsi risponde appieno allo spirito cooperativo che anima le Bcc” ha sottolineato Arnaldo Ghisotti, Presidente di Credito Padano. “Dare non per ricevere, ma perché sia dato a chi non ha: è lo stesso principio di mutualità e solidarietà che ispira iniziative come il “caffè sospeso” o il “pasto sospeso”. Nel nostro caso possiamo parlare di “cure o terapie sospese”, con la speranza che il Fondo venga alimentato da tanti”.

L’auspicio condiviso è che anche i cittadini possano sentirsi parte attiva di questo progetto, contribuendo – anche con piccole somme – ad alimentare il Fondo di solidarietà e a sostenere l’attività della Fondazione Occhi Azzurri Onlus. Le donazioni potranno essere effettuate tramite versamento sul conto corrente della Fondazione aperto presso Credito Padano, indicando il seguente IBAN: IT49Q0845411404000000231632 e la causale “Fondo solidarietà”.

