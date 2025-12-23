Ultime News

23 Dic 2025 Controlli stradali per le feste:
identificate 150 persone
23 Dic 2025 Scontro tra auto e furgone
a Madignano: ragazza in ospedale
23 Dic 2025 Offerte di lavoro: le opportunità
dei Centri per l'Impiego
23 Dic 2025 Asst Cremona, nuovi orari
e chiusure nel periodo natalizio
23 Dic 2025 Polemica sul Natale, FI e Lega:
"Non si cancelli nostra identità"
Il Consiglio Regionale del Lazio approva la manovra 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una lunga seduta notturna, il Consiglio Regionale del Lazio ha dato il via libera alla manovra di bilancio. Previste risorse pari a 20 miliardi di euro nel 2026, 19,2 miliardi nel 2027 e 18,5 miliardi nel 2028. Elemento centrale della manovra è la riduzione del debito regionale di oltre 13 miliardi di euro. Dal 2026 l’indebitamento della Regione scende a 7,95 miliardi, liberando margini di manovra per politiche di sviluppo.

