Lazio, Aurigemma “Sul bilancio confronto serio e costruttivo in Aula”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio compie un passo importante di responsabilità istituzionale e di attenzione concreta verso i cittadini e i territori”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, al termine dei lavori dell’Aula alla Pisana, ai microfoni dell’Italpress. Da Aurigemma “un ringraziamento a tutti i Consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione, per il contributo offerto durante un confronto serio e costruttivo che ha consentito di raggiungere risultati rilevanti per la Regione”.

