Ultime News

23 Dic 2025 Controlli stradali per le feste:
identificate 150 persone
23 Dic 2025 Scontro tra auto e furgone
a Madignano: ragazza in ospedale
23 Dic 2025 Offerte di lavoro: le opportunità
dei Centri per l'Impiego
23 Dic 2025 Asst Cremona, nuovi orari
e chiusure nel periodo natalizio
23 Dic 2025 Polemica sul Natale, FI e Lega:
"Non si cancelli nostra identità"
Video Pillole

Lazio, Aurigemma “Sul bilancio confronto serio e costruttivo in Aula”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio compie un passo importante di responsabilità istituzionale e di attenzione concreta verso i cittadini e i territori”. Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, al termine dei lavori dell’Aula alla Pisana, ai microfoni dell’Italpress. Da Aurigemma “un ringraziamento a tutti i Consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione, per il contributo offerto durante un confronto serio e costruttivo che ha consentito di raggiungere risultati rilevanti per la Regione”.

f04/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...