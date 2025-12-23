Ultime News

23 Dic 2025 Controlli stradali per le feste:
identificate 150 persone
23 Dic 2025 Scontro tra auto e furgone
a Madignano: ragazza in ospedale
23 Dic 2025 Offerte di lavoro: le opportunità
dei Centri per l'Impiego
23 Dic 2025 Asst Cremona, nuovi orari
e chiusure nel periodo natalizio
23 Dic 2025 Polemica sul Natale, FI e Lega:
"Non si cancelli nostra identità"
Lazio, Nobili “Legge di bilancio occasione sprecata per gli investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa legge di bilancio è una grande occasione sprecata perché erano state liberate molte risorse per investimenti. Questo è un fatto assolutamente positivo, ma poi queste risorse non sono state, come noi avevamo indicato, investite nelle grandi infrastrutture, nelle grandi opere che servono alla nostra regione per contribuire alla sua crescita, al suo sviluppo”. Così all’Italpress il consigliere regionale di Italia Viva, Luciano Nobili, in merito alla manovra di bilancio approvata dal Consiglio Regionale del Lazio.

