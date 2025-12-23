Ultime News

23 Dic 2025 Controlli stradali per le feste:
identificate 150 persone
23 Dic 2025 Scontro tra auto e furgone
a Madignano: ragazza in ospedale
23 Dic 2025 Offerte di lavoro: le opportunità
dei Centri per l'Impiego
23 Dic 2025 Asst Cremona, nuovi orari
e chiusure nel periodo natalizio
23 Dic 2025 Polemica sul Natale, FI e Lega:
"Non si cancelli nostra identità"
Lazio, Righini “Nella manovra provvedimenti importanti su fisco e investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Consiglio Regionale ha approvato due misure fondamentali per il futuro della Regione Lazio: la Legge di Stabilità e la Legge di Bilancio per il 2026. Un risultato significativo di questa manovra è l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali su IRPEF e IRAP, frutto di un confronto serio e responsabile. La manovra fiscale permetterà a tutti i cittadini della Regione Lazio di non pagare neanche un euro in più di tasse nel corso del prossimo anno”. Così l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ai microfoni dell’Italpress in merito alla manovra approvata dal Consiglio Regionale.

