L’ing. Marco Peretti è il nuovo direttore generale di Aem Cremona ed entrerà in carica il 7 gennaio 2026. Espletate le procedure di selezione, acquisita e approvata dal Consiglio di Amministrazione la graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, lunedì 22 dicembre si è tenuta l’Assemblea ordinaria della società che ha approvato la nomina dell’ing. Marco Peretti, primo classificato.

L’Ing. Peretti, di origini milanesi e in forza presso Agec, azienda speciale multiutility del Comune di Verona sino a fine anno, ha convinto commissione, Consiglio di Amministrazione e Socio per l’alto profilo curriculare e per l’esperienza maturata affine alle attività di Aem.

“La nomina dell’ing. Marco Peretti a Direttore Generale di Aem Cremona rappresenta un passaggio di grande rilievo per la nostra comunità” dichiara il sindaco Andrea Virgilio. “Aem è il braccio operativo del Comune: uno strumento fondamentale per trasformare gli indirizzi dell’Amministrazione in servizi efficienti, investimenti concreti e sviluppo sostenibile per il territorio.

Con questa scelta rafforziamo ulteriormente la capacità di Aem di essere presente, vicina ai cittadini e pienamente operativa, in coerenza con un percorso strategico chiaro, voluto e condiviso dall’Amministrazione comunale. Il profilo e l’esperienza dell’ing. Peretti sono garanzia di competenza e visione, elementi indispensabili per affrontare le sfide che ci attendono e per valorizzare il ruolo di Aem al servizio di Cremona. A nome della città, auguro al nuovo Direttore Generale buon lavoro, certo che saprà contribuire con professionalità e spirito di collaborazione al raggiungimento degli obiettivi comuni”.

Anche il Consiglio di Amministrazione della società, manifestando grande soddisfazione, augura un buon lavoro al nuovo Direttore Generale.

