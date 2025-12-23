Pecoraro Scanio “Presentato calendario 2026 di Obiettivo Terra su aree protette”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nuovo calendario dedicato alle aree protette è un messaggio chiaro: l’Italia è un Paese leader in Europa per ricchezza di biodiversità e dobbiamo proteggerla con determinazione, perché è una risorsa strategica per la qualità della vita, per l’economia e per l’identità del nostro Paese”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’ambiente e dell’agricoltura sottolineando l’urgenza di “difendere le aree protette e raggiungere gli obiettivi mondiali e europei del 30% di aree terrestri e marine protette entro il 2030. È un traguardo fondamentale e va sostenuto con atti concreti. È significativo che, all’evento di lancio del calendario, fossero presenti anche illustri rappresentanti del Ministero dell’Ambiente che hanno confermato l’impegno su questo percorso”. “Questo calendario – insieme alla mostra delle foto vincitrici – è un invito a rilanciare l’Italia come Paese dei record nella tutela della natura e nella qualità del lavoro di istituzioni, volontari e associazioni che ogni giorno difendono il nostro patrimonio ambientale. Ed è anche la prova che, quando la natura è rappresentata bene, con le competenze del nostro Paese, diventa ancora più bella: un calendario realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che unisce qualità editoriale e valore civile”.

(Fonte video: Fondazione UniVerde)