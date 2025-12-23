Tg Sport – 23/12/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Un Napoli perfetto vince la Supercoppa Italiana, Bologna battuto 2-0

– Roma con Raspadori e Zirkzee, il Milan accoglie Fullkrug

– Milan – Como non si giocherà più in Australia

– La Virtus batte Brescia, aggancio in vetta

– Mattarella “Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l’Italia”

– La Barba al Palo – A Riyadh si è rivisto il vero Napoli

azn

© Riproduzione riservata