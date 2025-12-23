Ultime News

23 Dic 2025 Nominato il nuovo
direttore generale di Aem
23 Dic 2025 Cremo, oltre 2 tonnellate di cibo
per i Frati Cappuccini
23 Dic 2025 Export terzo trimestre in crescita
A Cremona +1,4% rispetto a un anno fa
23 Dic 2025 Dalle pensioni ai nuovi tetti Isee
Le principali novità in Finanziaria
23 Dic 2025 Monteverdi Festival è manifestazione
di "Assoluto Prestigio Internazionale"
Video Pillole

Tra medici e Farnesina cooperazione costante per Gaza

ROMA (ITALPRESS) – Natale più che mai nel segno della solidarietà, al servizio dei più deboli e bisognosi di aiuto quello della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Un Natale più sicuro e sereno per i 232 bambini di Gaza accolti in Italia insieme alle loro famiglie nel 2025 per essere ricoverati presso le strutture sanitarie del Paese. Un’attività, quella del ministero degli Esteri, a cui la Fnomceo partecipa attivamente anche durante le festività di fine anno, grazie alla rete permanente di cooperazione tra Farnesina e medici a Gaza per monitorare le necessità di farmaci e strumentazioni e coordinare gli interventi necessari.

