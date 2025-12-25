Cronaca
Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio
Vigili del Fuoco al lavoro la mattina di Natale a Longardore, frazione di Sospiro, dove si stava sviluppando un principio di incendio ad un telone posizionato all’esterno di una cascina. Il fumo si vedeva in lontananza destando qualche preoccupazione.
L’intervento tempestivo del 115 ha consentito di risolvere in breve tempo la situazione. Dalle prime informazioni sembra che il telone servisse da copertura di un presepe.
Sul posto per i dovuti controlli anche una pattuglia dei carabinieri.
