25 Dic 2025 #SoliMai: il Natale della Cremonese
è nel segno della solidarietà
25 Dic 2025 Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio
25 Dic 2025 Ecco i Cremonesi dell'anno 2025
del settimanale Mondo Padano
25 Dic 2025 Vescovo Napolioni: "Auguro a tutti
un Natale che sia sorgente di vita"
24 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento
Trieste, fermate 4 persone
Vigili del Fuoco a Longardore
per principio d'incendio

L'intervento dei Vigili del Fuoco a Longardore

Vigili del Fuoco al lavoro la mattina di Natale a Longardore, frazione di Sospiro, dove si stava sviluppando un principio di incendio ad un telone posizionato all’esterno di una cascina. Il fumo si vedeva in lontananza destando qualche preoccupazione.

L’intervento tempestivo del 115  ha consentito di risolvere in breve tempo la situazione. Dalle prime informazioni sembra che il telone servisse da copertura di un presepe.

Sul posto per i dovuti controlli anche una pattuglia dei carabinieri.

