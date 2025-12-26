Due giorni di controlli straordinari a Cremona in occasione della Vigilia e del giorno di Natale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale, impegnati con numerose pattuglie su tutto il territorio, anche in abiti civili.

Obiettivo dei servizi è stato la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori, alla guida in stato di alterazione e allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato le principali arterie di comunicazione e le zone a maggiore afflusso di persone durante le festività.

Arresto la sera di Natale

La sera di Natale i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato un uomo di 39 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo le 19 nella zona ovest della città, a seguito della segnalazione di una violenta lite domestica.

Un primo intervento era già avvenuto intorno alle 17.30, quando la stessa coppia era stata protagonista di un acceso diverbio e l’uomo si trovava in evidente stato di ubriachezza. Poco dopo le 19 una nuova chiamata ha segnalato forti rumori e vetri infranti all’interno dell’abitazione.

Giunti sul posto, i militari hanno notato una finestra aperta e bottiglie rotte sulla strada. Dal balcone si è affacciato l’uomo, visibilmente alterato e infastidito dalla presenza dei Carabinieri. All’interno dell’appartamento sono stati trovati arredi danneggiati, la moglie e i figli.

Durante l’intervento la situazione è nuovamente degenerata: il 39enne ha minacciato i militari, rifiutando anche l’intervento sanitario e mostrando un comportamento sempre più aggressivo. Per timore di ulteriori aggressioni, la moglie ha deciso di allontanarsi dall’abitazione, scatenando l’ulteriore reazione dell’uomo.

All’esterno, l’uomo si è posizionato in mezzo alla strada, creando pericolo per la circolazione. Invitato a spostarsi, ha tentato di colpire un carabiniere con un calcio, poi ha spinto i militari e provato a colpirli con pugni. Bloccato e immobilizzato, ha continuato a opporre resistenza, scalciando e colpendo con testate l’interno dell’auto di servizio.

Nessun militare è rimasto ferito. L’uomo è stato accompagnato alla caserma Santa Lucia, dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza. Il 26 dicembre il Giudice del Tribunale di Cremona ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

Segnalazione per droga la mattina della Vigilia

Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile, la mattina del 24 dicembre, hanno segnalato alla Prefettura un uomo di 33 anni, residente fuori provincia, come consumatore di stupefacenti. Notato in via Monsignor Assi, nei pressi di un supermercato, alla vista della pattuglia ha tentato di disfarsi di sei involucri, poi recuperati dai militari.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di otto grammi di hashish, posti sotto sequestro. Il 33enne è stato segnalato all’Autorità amministrativa.

Inseguimento e denuncia a Casalbuttano

Intensi controlli anche sul territorio provinciale. I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato un uomo di 33 anni, pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test antidroga.

La sera del 24 dicembre, poco prima delle 23, sulla SP 6, i militari hanno notato un’auto sospetta con quattro persone a bordo. All’alt imposto, il conducente si è dato alla fuga, dando vita a un inseguimento di circa 8 chilometri e 20 minuti, con manovre pericolose e sorpassi azzardati.

Giunto a Castelvisconti, il veicolo si è fermato improvvisamente: tre passeggeri sono fuggiti nei campi, riuscendo a dileguarsi nonostante le ricerche. Il conducente è stato invece bloccato e trovato in possesso di eroina (0,9 grammi) e cocaina (0,4 grammi), che aveva cercato di disfarsi durante il controllo.

L’uomo ha rifiutato il test antidroga, venendo denunciato e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. È stato inoltre sanzionato per numerose violazioni al Codice della Strada e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.

