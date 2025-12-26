Ultime News

Cronaca

La somma è stata raccolta dalla colletta di Caritas Cremonese

Il Cardinal Pizzaballa tra le macerie di Gaza (foto Patriarcato di Gerusalemme)

In occasione del Natale, la Chiesa cremonese raccolto 50mila euro da destinare alla popolazione di Gaza. Le offerte sono state fatte pervenire al Patriarcato Latino di Gerusalemme che individua le urgenze a cui destinare i soldi.

La cifra è il frutto della generosità dei cremonesi che, attraverso la colletta di Caritas Cremonese, in questi mesi hanno voluto far sentire la propria vicinanza a quanti sono messi duramente alla prova proprio nella Terra Santa.

La donazione è stata accompagnata da una lettera del vescovo Antonio Napolioni che, rivolgendosi al cardinale Pierbattista Pizzaballa, auspica che “i semi di pace fioriscano e crescano senza brusche gelate di ulteriore odio e violenza”.

Monsignor Napolioni ricorda anche l’incontro dei mesi scorsi insieme agli altri vescovi lombardi e quanto l’eco di quel viaggio e la testimonianza di quanto visto e ascoltato abbia profondamente colpito la Diocesi di Cremona.

