In occasione del Natale, la Chiesa cremonese raccolto 50mila euro da destinare alla popolazione di Gaza. Le offerte sono state fatte pervenire al Patriarcato Latino di Gerusalemme che individua le urgenze a cui destinare i soldi.

La cifra è il frutto della generosità dei cremonesi che, attraverso la colletta di Caritas Cremonese, in questi mesi hanno voluto far sentire la propria vicinanza a quanti sono messi duramente alla prova proprio nella Terra Santa.

La donazione è stata accompagnata da una lettera del vescovo Antonio Napolioni che, rivolgendosi al cardinale Pierbattista Pizzaballa, auspica che “i semi di pace fioriscano e crescano senza brusche gelate di ulteriore odio e violenza”.

Monsignor Napolioni ricorda anche l’incontro dei mesi scorsi insieme agli altri vescovi lombardi e quanto l’eco di quel viaggio e la testimonianza di quanto visto e ascoltato abbia profondamente colpito la Diocesi di Cremona.

