Le tradizioni sono fatte per essere rispettate, e così per la terza volta il celebre conduttore televisivo Amadeus ha scelto l’Osteria del Pescatore di Castelvetro Piacentino, a pochi kilometri da Cremona, per il pranzo delle feste. Con lui l’inseparabile moglie Giovanna Civitillo.

A differenza degli ultimi anni, tuttavia, la giornata prescelta è stata quella di Santo Stefano. Accolti dal celebre chef e volto televisivo Daniele Persegani, nel ristorante della sorella Nicoletta, Amadeus e Giovanna hanno pranzato all’insegna della tradizione (“il carello dei bolliti è stato il favorito”, racconta Persegani).

A fine pasto una bella foto ricordo che vede i tre sorridere e darsi, perchè no, l’appuntamento al prossimo anno. “Mi fa molto piacere che ci siano rapporti di amicizia veri, che vanno oltre la televisione“, sottolinea Persegani. Lo chef è infatti presenza fissa nel cast di “È sempre mezzogiorno”, programma di Rai1 con Antonella Clerici.

Ma le sorprese non sono finite: nel pomeriggio è passato anche Alfio (nome completo Alfio Bottaro, anch’egli nel cast del programma) per il dolce e un caffè in compagnia.

Tanti i cremonesi presenti, che da normali clienti si sono trovati a sorpresa questi volti del piccolo schermo al tavolo di fianco. Immancabili i saluti e le foto ricordo – a cui i vip non si sono affatto sottratti – per un pomeriggio di festa all’insegna dell’allegria.

Giovanni Rossi

