Il calciomercato invernale non è ancora aperto – la finestra si spalancherà dal 2 gennaio al 2 febbraio – ma uno dei giocatori fuori dal progetto tecnico grigiorosso sembra essere già ad un passo dal lasciare la Cremonese: Manuel De Luca è in cima alla lista dei desideri post natalizi del Modena di mister Sottil. Il nome del Cigno, in Emilia, è circolato con insistenza già in estate, ma la volontà di giocarsi le proprie chance in serie A del bomber che a La Spezia ha firmato la promozione grigiorossa con una doppietta (dieci gol nella scorsa stagione), ha avuto il sopravvento nel giocatore, rimasto però così ai margini del gruppo e fuori dalla lista.

Il centravanti di proprietà della Cremonese è nel mirino del direttore sportivo modenese Andrea Catellani e l’intesa si giocherebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Quello dei canarini nei confronti di De Luca è un lungo corteggiamento, iniziato già ad agosto, ancor prima che il Cigno segnasse dal dischetto il gol decisivo nel 3-2 grigiorosso contro il Sassuolo, alla seconda giornata di Serie A.

L’attaccante bolzanino, che non ha accettato le proposte di mercato ricevute in coda al mercato estivo, non è stato inserito nella lista “over” della Cremonese. Una scelta tecnica e societaria obbligata dall’abbondanza di slot occupati, che ha costretto De Luca a fare da spettatore gli ultimi mesi. Il passaggio al Modena potrebbe rappresentare per lui l’occasione per tornare a essere protagonista in una categoria, la Serie B, dove ha sempre dimostrato di saper fare la differenza con i suoi 192 centimetri di altezza.

