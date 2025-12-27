Otto cuccioli, otto vite salvate, otto storie che oggi profumano di speranza. Figaro, Flick, Nemo e Bolt, i quattro maschietti. Tiana, Vaiana, Dotty e Merida, le quattro femmine. Sono loro i protagonisti di una vicenda dal piacentino arriva a Crema, per poi tornare in emilia. Una favola, iniziata nel modo più crudele e conclusa con un finale che restituisce fiducia.

I piccoli erano stati ritrovati da un passante nella zona di Borgotrebbia, abbandonati come rifiuti dentro uno scatolone di cartone. Un gesto di una crudeltà difficile da comprendere: appena venuti al mondo, lasciati senza acqua e senza nutrimento, destinati a una morte certa. Trovati e recuperati da un passante, sono poi stati trasportati al canile di Piacenza.

Denutriti, i cuccioli sono stati poi trasferiti d’urgenza, a bordo di un’ambulanza, in una clinica veterinaria di Crema. Qui è iniziata una corsa contro il tempo: giorni difficilissimi, in cui i veterinari hanno lottato senza sosta per strapparli alla morte, accudendoli come figli.

Oggi quei cuccioli hanno compiuto due mesi e la loro storia ha acceso una straordinaria gara di solidarietà a lieto fine: tutti e otto hanno trovato casa, accolti da famiglie pronte ad amarli.

A raccontarlo con emozione è stato lo stesso canile municipale di Piacenza, con un messaggio pubblicato su Facebook corredato di fotografie toccanti: “Queste bellissime famiglie oggi non regalano solo promesse, ma speranza. Che bella parola ‘speranza’. La regalano a queste meravigliose otto anime che hanno rischiato di morire perché abbandonate e strappate dalla mamma quando erano troppo piccole. Speranza di amore, di protezione, di esserci sempre per loro. Buona vita e buon primo Natale in famiglia”.

© Riproduzione riservata