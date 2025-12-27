Emergono nuovi dettagli sull’incidente stradale verificatosi ad Izano lo scorso fine novembre, rilevato dagli agenti del Corpo Intercomunale di Offanengo, quando una donna colpì un muretto in pieno centro al paese sbandando con la propria macchina. Gli accertamenti tossicologici eseguiti in ospedale hanno infatti confermato che uno dei conducenti coinvolti si trovava in stato di ebbrezza al momento del sinistro.

Secondo quanto rilevato, il tasso alcolemico registrato è stato di 1,2 g/l, valore che comporta automaticamente la denuncia prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada. La violazione risulta aggravata dal fatto che l’accertamento è avvenuto in seguito a un incidente, circostanza che rende più severo il quadro sanzionatorio.

Oltre al procedimento penale già avviato, il conducente dovrà affrontare le conseguenze amministrative: la sospensione della patente di guida, che in casi come questo può arrivare fino a due anni.

In vista dei festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, le autorità rinnovano l’invito alla massima prudenza alla guida. Mettersi al volante dopo aver bevuto non è solo una violazione della legge: significa mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Guidare consapevolmente è un dovere verso sé stessi e verso la comunità.

© Riproduzione riservata