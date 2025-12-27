Passi avanti per la realizzazione delle nuove piantumazioni in varie zone della città, grazie ai 2,4 milioni del risarcimento Tamoil. Gli uffici tecnici del Comune hanno affidato gli incarichi per la progettazione dei filari alberati lungo alcuni viali cittadini e per il progetto di “parkway” lungo la tangenziale urbana, precisamente nel tratto che la costeggia nei pressi di via Castellalto.

I professionisti incaricati sono l’agronomo cremonese Andrea Scandolara per il progetto di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi e dei viali alberati in ambito urbano; e l’agronomo Gabriele Panena per la progettazione della fascia verde che costeggia la tangenziale. Per la precisione in questo caso, si tratta di riqualificare l’area compresa tra la tangenziale e via Castellalto, un intervento che rientra nel più ampio progetto di parkway previsto dal Piano comunale del Verde, finalizzato a realizzare una fascia di mitigazione e ridurre l’impatto degli inquinanti derivanti dal traffico in tangenziale.

Gli incarichi includono l’elaborazione del Piano di fattibilità Tecnico economica, comprendente sia relazione agronomica che paesaggistica e la verifica dei vincoli, oltre che un piano preliminare di manutenzione; e successivamente la redazione del progetto esecutivo.

La destinazione delle risorse Tamoil per interventi in ambito ambientale era stata una precisa scelta dell’Amministrazione Virgilio, che aveva poi aperto un ampio confronto con le forze di maggioranza e minoranza in varie riunioni dell’Ufficio di Presidenza, Erano emerse diverse proposte e alla fine, a maggioranza, erano stati approvati quattro progetti, secondo altrettante priorità: riqualificazione arborea dei filari cittadini; primo lotto della parkway e a seguire riqualificazione arborea e ambientale di Piazza Castello; riqualificazione paesaggistica e ambientale di Piazza Roma.

