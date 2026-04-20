Prevenzione danni da grandi carnivori, incontro formativo a Pavia

Grandi carnivori e coesistenza con il mondo degli allevatori. Tema che è divenuto di fondamentale importanza in tutta la Regione Lombardia, sia per quanto riguarda le zone prealpine e montane sia per ciò che concerne l’area di pianura. Capitolo fondamentale per una corretta gestione del rapporto è quello della prevenzione dei danni.

Per questo Regione Lombardia, attraverso il suo Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste, ha organizzato, per mercoledì 22 aprile nella sua sede di Riccagioia (Pavia) un workshop specifico dal tema: ‘Agorà Grandi carnivori’.

Nel corso dell’intera giornata saranno svolte attività integrative per meglio approfondire le tecniche classiche e innovative a partire dall’utilizzo dei cani da guardiania, al riconoscimento delle preazioni da lupo, ai recinti elettrificati, all’apposizione di radiocollari elettrificati dotati di Gps, ai sistemi di allerta le virtual fences, i feromoni e le bio fences.

Sarà l’occasione di presentare i tecnici LCPIU (Large Carnivore Prevention Intervention Units) incaricati da ERSAF e operanti su tutto il territorio regionale.

L’evento, rivolto ai tecnici che si occupano in varie forme dei danni da grandi carnivori (come associazioni agricole, GAL, Comunità montane, regioni, allevatori) rientra nella serie di workshop annuali previsti dalla Task 6.4 del Progetto LIFE NatConnect 2030, che ha preso avvio nel 2024 e vede il coinvolgimento di 16 diversi partner, con Regione Lombardia in qualità di capofila.

La giornata sarà introdotta dal Professor Marco Apollonio dell’Università di Sassari, tra i massimi esperti a livello nazionale in materia grandi carnivori.

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