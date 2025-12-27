Ci sono anche il marciatore Riccardo Orsoni e il campione europeo di salto triplo U20 Francesco Crotti tra i nominati della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera per il premio “Atleta dell’anno 2025”.

Riccardo Orsoni, nativo di Piadena Drizzona e finalista Mondiali Tokyo nella Marcia 35 km, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta dell’anno e squadra dell’anno con i compagni degli europei.

Francesco Crotti, residente a Capralba, è tra i nominati per il premio “Stella nascente dell’anno” per il suo oro nel salto triplo agli Europei U20 di Tampere. Crotti è stato anche eletto miglior giovane negli Oscar di CremonaSport 2025.

Il riconoscimento, che celebra i protagonisti della stagione agonistica appena conclusa, si svolge ogni anno e coinvolge appassionati e addetti ai lavori attraverso una votazione sui canali social ufficiali della Federazione, affiancata dal giudizio di una commissione tecnica. Si potrà votare fino a martedì 30 dicembre alle 13 cliccando ‘mi piace’ sulla foto nel post originale diffuso dai canali social di atleticaitaliana.

Il voto sui social peserà per 1/3 sul verdetto finale e i restanti 2/3 saranno espressione del voto di un panel di esperti formato dai componenti del Consiglio federale, dalla Direzione tecnica e da una selezione dei principali giornalisti italiani dell’atletica leggera. Diverse le categorie previste, tra cui Uomo dell’anno, Donna dell’anno, Squadra dell’anno e Stella nascente.

© Riproduzione riservata