Un’annata magica, che ha segnato il grande ritorno in Serie A. E’ la Cremonese ad aggiudicarsi l’Oscar di CremonaSport come miglior squadra del 2025, grazie ai voti della redazione sportiva della nostra testata.

I grigiorossi sono riusciti a compiere un’impresa sportiva, culminata nella magica notte di La Spezia, con la vittoria dei playoff di Serie B e il conseguente salto nella massima serie del calcio italiano. Un traguardo che ha fatto esplodere di gioia una città intera e tutto il popolo grigiorosso.

Il campionato della squadra allenata da Stroppa è stato un crescendo di emozioni. Un inizio non da primissimi posti che ha portato al cambio in panchina, con l’arrivo di Corini durato solamente cinque giornate. Poi il ritorno di Stroppa che ha di fatto segnato la svolta, con il tecnico motivatissimo e capace di far compiere una vera e propria sterzata ai suoi giocatori. La Cremo ha così inanellato una serie di risultati utili consecutivi, che l’hanno lanciata all’inseguimento delle prime tre della classifica (Spezia, Pisa e Sassuolo), che si sono contese i primi due posti (quelli che assegnano la promozione diretta) per tutto il torneo.

Al termine della regular season sono state Sassuolo e Pisa a prendersi i primi due posti e la A diretta. I grigiorossi hanno chiuso quarti, dietro lo Spezia terzo, e si sono giocati la promozione ai playoff. La semifinale ha visto gli uomini di Stroppa fronteggiare la Juve Stabia, squadra rivelazione del campionato. Il match d’andata a Castellammare di Stabia non è andato bene, con i campani capaci di vincere 2-1 grazie alle reti di Pierobon e bomber Adorante, con Johnsen che però nel finale di gara è riuscito ad accorciare le distanze, rimandando tutto al ritorno disputato allo stadio Zini. Il confronto a Cremona è stato dominato da una Cremonese letteralmente indiavolata, capace di vincere con un netto 3-0, firmato dalle marcature di Castagnetti, Johnsen e Vandeputte, con conseguente pass per la finalissima contro lo Spezia (che nell’altra semifinale ha avuto la meglio del Catanzaro nel doppio confronto).

Contro i liguri, la sfida d’andata allo Zini si è chiusa sullo 0-0, rimandando il verdetto al ritorno. Allo stadio Picco, Stroppa e i suoi ragazzi avevano a disposizione un solo risultato per centrare l’obiettivo, vale a dire la vittoria. Ed è stato proprio nella partita più importante dell’anno che è stato compiuto un vero e proprio capolavoro. Nonostante acciacchi e assenze, l’allenatore grigiorosso ha messo in campo dal primo minuto tutti gli uomini offensivi e di qualità a disposizione: Vandeputte, Johnsen e poi Vazquez a sostegno della prima punta De Luca. E per fare fronte all’emergenza in difesa, Barbieri ha dovuto addirittura giocare da centrale. Contro ogni pronostico, la Cremonese ha dominato per 80 minuto, portandosi addirittura avanti 3-0 con la doppietta di De Luca e il tacco di Vazquez sul colpo di testa di Collocolo. I brividi provati nel finale, con le reti ravvicinate ma inutili di Pio Esposito e Vignali, hanno di fatto reso ancora più esaltante il successo finale. Il 3-2 a favore di Vazquez e soci ha proiettato direttamente in Serie A la Cremonese, dando il via ai festeggiamenti, durati tutta la notte e anche nei giorni successivi.

Dopo la finale playoff persa contro il Venezia l’anno precedente, stavolta i grigiorossi non hanno fallito gli spareggi promozione, conquistando la Serie A. Una gioia per la squadra e i suoi tifosi, ma anche per tutta la società, guidata dal Cavaliere Giovanni Arvedi, che ha visto ripagati i propri sforzi regalando ai cremonesi il sogno di tornare a giocare nella massima serie del calcio italiano. E l’ottimo avvio della stagione 2025-2026 non ha fatto altro che confermare quanto sia stato ricco di traguardi e soddisfazioni il 2025 della Cremonese, considerata dalla redazione di CremonaSport squadra dell’anno. Una squadra da Oscar!

