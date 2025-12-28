Matteo Bianchetti, capitano della Cremonese, si è presentato in sala stampa per commentare il ko contro il Napoli.

La partita è stata più complicata come impostazione o per la qualità degli avversari?

“Il gol su rimpallo del Napoli dopo pochi minuti ci ha sicuramente penalizzati. Da quel momento in poi, tutto è diventato più difficile. Abbiamo giocato con coraggio. Hojlund ha fatto la differenza”.

Hojlund decisivo, due gol e tante altre occasioni mancate.

“Non possiamo permetterci troppi raddoppi, tipo quello su Hojlund, perché il Napoli ha tanti giocatori forti. Abbiamo interpretato bene la gara e preso due gol sfortunati”.

Sei sceso in campo con una maschera protetittiva, ci spieghi meglio come stai?

“Contro il Lecce purtroppo mi sono rotto il setto nasale e dovrò giocare per un mese e mezzo con questa maschera per evitare di peggiorare la situazione”.

Nel finale avete cercato il fraseggio.

“Il Napoli si è abbassato e non c’era più la possibilità di attaccare la profondità. Bravi loro a chiudersi e a concederci poco”.

La Cremo ci ha provato fino alla fine, schierando addirittura quattro attaccanti.

“Devi essere bravo a sfruttare al massimo le poche occasioni che hai a tuo favore in partite come questa. C’è sempre stata la volontà di attaccare da parte della squadra e questo è lo spirito giusto sicuramente”.

Mauro Maffezzoni

