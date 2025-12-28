Una buona prestazione non basta per arginare la qualità di un avversario di assoluto livello. La Cremonese disputa una gara concreta e di sacrificio, ma non basta a fermare il Napoli, che passa allo Zini 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund.

Al 7’, dopo un ottimo possesso, è Terracciano a provarci da fuori, ma Milinkovic-Savic blocca. Al 13’ però a passare sono gli ospiti: Spinazzola calcia da fuori, il tiro viene respinto e finisce sui piedi di Hojlund che a porta spalancata insacca. Al 16’ i grigiorossi reagiscono con il cross su punizione di Pezzella che pesca sul secondo palo Bianchetti, ma la girata col mancino del capitano termina di poco alta. Al 36’ Milinkovic-Savic blocca un cross di Barbieri e lancia immediatamente verso Hojlund, Baschirotto sbaglia la lettura, l’attaccante danese si trova a tu per tu con Audero ma fallisce il controllo, consentendo al portiere grigiorosso di sventare il pericolo. Al 40’ Neres serve McTominay sulla corsa, il centrocampista calcia alla ricerca del secondo palo, ma mette largo. A ridosso della fine del primo tempo, il Napoli raddoppia: cross dalla destra di Politano, la palla viene deviata al centro dell’area e termina sui piedi di Hojlund che, tutto solo, batte Audero.

Nella ripresa ci prova subito Politano dalla destra, Audero blocca. Al 50’ Hojlund ha la palla giusta per la tripletta personale, ma calcia a lato. Al minuto 58 Terracciano salva su Lang, nella chiusura rischia l’autogol. All’ora di gioco Nicola effettua due cambi: dentro Johnsen e Moumbagna, fuori Barbieri e Sanabria. Al 63’ cross dalla destra di Zerbin, Vardy colpisce di testa, ma la palla sfiora il palo. Al 67’, su angolo battuto da Politano, Rrahmani svetta più in alto di tutti, ma mette fuori. Un minuto dopo ottima azione costruita da Moumbagna, Payero si trova al limite, controlla e calcia, ma la mira è sballata. Al 73’ McTominay ci prova da distanza ravvicinata, Audero respinge, ma Lang e Hojlund non riescono a chiudere il match. Nel finale Nicola inserisce anche Bonazzoli, Bondo e Floriani Mussolini per il tutto per tutto. I cambi non bastano, i partenopei ottengono i tre punti a Cremona.

La Cremonese chiude il 2025 a quota 21 punti. Un ottimo bottino in vista delle ultime due gare del girone d’andata. Grigiorossi in campo domenica 4 gennaio in trasferta nello scontro diretto con la Fiorentina.

Simone Guarnaccia

