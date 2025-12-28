All’anagrafe Federica Venturelli ha “solo” 20 anni, ma il suo continuo miglioramento e le vittorie nel “ciclismo dei grandi” le sono valse il titolo di miglior atleta donna agli oscar di CremonaSport. Dal 2024 la nativa di San Bassano veste la casacca del team UAE Development, squadra professionistica del ciclismo femminile, nonché quella che sviluppa gli atleti che poi andranno nella UAE Team ADQ.

Un palmares ricchissimo, che nel 2025 Federica Venturelli ha migliorato ancora. La ciclista ha conquistato l’oro al mondiale su pista nell’inseguimento a squadre a Santiago del Cile, l’oro europeo su pista nell’inseguimento individuale Under-23 ad Anadia (Portogallo), l’oro europeo Under-23 nella cronometro su strada a Drôme-Ardèche (Francia), l’argento agli Europei nella staffetta mista a cronometro, sempre in Francia, il bronzo mondiale Under-23 nella cronometro su strada a Kigali (Rwanda) e il bronzo ai Campionati Italiani élite nella cronometro.

Da San Bassano, alla conquista dell’Europa e del mondo verrebbe da dire. Venturelli, infatti si è formata ciclisticamente nel C.C. Cremonese e nella Madignanese ed è una ciclista capace di competere sia su strada che in pista, ma anche nel ciclocross. Venturelli è a tutti gli effetti una delle migliori cicliste azzurre nel panorama mondiale, in crescita ogni anno.

