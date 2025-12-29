Bambini cremonesi protagonisti nel musical delle feste: la sera di Santo Stefano, all’Infinity 1 di Cremona, è andato in scena “A Christmas Carol”, il celebre musical tratto dal capolavoro di Charles Dickens, portato in tournée nazionale dalla Compagnia BIT di Torino.

Per la data cremonese, alcuni ruoli del Cast Junior sono stati affidati a giovani allievi di The OSB Academy, scuola di musical e arti performative di Cremona diretta da Nicholas Anthony Gelati Ruggeri, performer di musical con oltre vent’anni di carriera a livello nazionale e internazionale tra teatro, televisione ed eventi. Si tratta in particolare di Viola Monicelli, Amelie Fanzani, Nina Rizzolo, Andrea Zambelloni e Leandro Magri.

Un’esperienza da ricordare per i giovani performer coinvolti, che hanno avuto l’opportunità di calcare un palcoscenico importante e lavorare a stretto contatto con artisti professionisti all’interno di una produzione di alto livello.

“La mission della nostra scuola è sempre stata quella di formare i performer del domani, dando loro la possibilità concreta di vivere il palcoscenico e confrontarsi con il mondo professionale”, dichiara Nicholas Anthony Gelati Ruggeri. “Siamo onorati di collaborare con la Compagnia BIT e orgogliosi di essere una delle poche realtà cittadine che, da ormai dieci anni, riesce a offrire ai propri allievi opportunità di questo tipo”.

La collaborazione con la Compagnia BIT rappresenta solo una delle più recenti e significative esperienze di The OSB Academy, che nel corso degli anni ha costruito un solido percorso di collaborazioni nazionali, avviato già nel 2015 con realtà prestigiose come Esercito Italiano, Rai, Sky, e molte altre.

