Il tempestivo intervento dei carabinieri di Monticelli d’Ongina ha evitato il peggio: si è infatti concluso positivamente, nel primo pomeriggio di ieri a Castelvetro Piacentino un allarme per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni con disturbi dello spettro autistico che aveva lasciato la propria abitazione in sella ad una bici ad insaputa dei familiari. Il ragazzino non era più rientrato e verso le 15 alla Centrale operativa è arrivata la segnalazione da parte del padre e del fratello del ragazzino che nel frattempo si erano messi alla ricerca del 14enne.

Poco più tardi un cittadino ha contattato la Centrale per segnalare di aver notato un ragazzo, apparso disorientato, mentre spingeva la propria bicicletta in via Platona, con direzione verso Via Bernini nel quartiere Aldo Moro. Immediata la mobilitazione dei militari, che grazie alla descrizione fornita hanno perlustrato la zona e in breve tempo hanno rintracciato il ragazzo in buono stato di salute. Il giovane è stato poi affidato alla madre.

Un intervento coordinato che ha evitato potenziali rischi e che testimonia l’attenzione costante dell’Arma verso la sicurezza delle persone più vulnerabili. L’azione rapida e l’efficace collaborazione con i cittadini e la famiglia del ragazzo sono stati comunque elementi chiave per il ritrovamento in tempi brevi.

