Una medaglia d’oro europea che mette tutti d’accordo, e non accetta nemmeno troppe spiegazioni in merito alla scelta: Francesco Crotti si aggiudica l’Oscar CremonaSport 2025 come miglior atleta giovane della provincia, grazie ai voti della redazione sportiva della nostra testata.

L’atleta azzurro cremasco, classe 2007 e residente a Capralba, ha trionfato nella disciplina di triplo salto ai Campionati Europei Under 20, svolti a Tampere in Finlandia la scorsa estate, facendo registrare la misura di 15,93, battendo anche il suo primato personale.

Un traguardo gigantesco per Francesco, che aveva sfiorato nel 2024 agli Europei Under 18 in Slovacchia, arrivando però secondo in quell’occasione. Il 2025, invece, è stato il suo anno che ha coronato una stagione faticosa e di sacrificio, portata all’apice con umiltà, un velo di riservatezza e tanta determinazione.

Negli scorsi, giorni, il sindaco del paese di Capralba, Damiano Cattaneo, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, ha assegnato al giovane atleta azzurro il riconoscimento al merito sportivo per i risultati conseguiti a livello nazionale ed europeo.

“Francesco, ci dimostra (e dimostra ai propri coetanei) che, insieme al talento e alla passione, il lavoro, la fatica, l’impegno e la disciplina premiano sempre”. Parole sante a cui ci accoda all’unisono, i nsomma: Francesco Crotti non poteva essere che il migliore in assoluto di questa annata, un vero e proprio campioncino da Oscar.

