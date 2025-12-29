Incidente stradale, verso le 8, in via Milano. Un uomo di 51 anni a bordo di un furgoncino stava viaggiando da Cavatigozzi verso Cremona, quando, per cause che saranno da accertare, ma probabilmente per il fondo stradale ghiacciato, ha perso il controllo del mezzo che è finito nella scarpata a bordo strada, andando ad impattare contro degli alberi. Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso: il personale dell’ambulanza e dell’auto medica ha prestato al ferito le prime cure all’autista che è poi stato trasportato all’ospedale di Cremona in codice giallo. Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia stradale di Cremona. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità.

Poco prima delle 8, in via Sesto, si è registrato un altro mezzo uscito di strada, anche in questo caso forse a causa delle strade rese scivolose dal ghiaccio. Due i feriti entrati in ospedale con contusioni di media gravità: si tratta di un 34enne e di un 48enne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso e la stradale.

