Cronaca

Armadio blindato e fucili
rubati rinvenuti dai Carabinieri

Un armadio blindato con fucili, rubato a dicembre, è stato ritrovato dai Carabinieri il giorno di Natale. Le indagini proseguono per identificare i ladri.

La refurtiva rinvenuta dai Carabinieri
Un armadio blindato, contenente dei fucili, refurtiva di un furto commesso il 13 dicembre, è stato rinvenuto dai Carabinieri il giorno di Natale.

La vittima del furto è un uomo, che nel giorno di Santa Lucia, tornato a casa dopo alcune commissioni, aveva trovato una finestra forzata. Dall’abitazione era stato portato via l’armadio contenente quattro armi lunghe e delle munizioni, del valore complessivo di alcune migliaia di euro.

Il giorno di Natale, poco prima delle 12.30, nel corso del servizio di controllo del territorio, la pattuglia di Cremona è stata inviata a verificare la segnalazione di un oggetto sospetto nelle campagne presenti nei pressi di via Martiri di Bagnara, trovando l’armadio blindato con alcuni fucili e diverse munizioni nei pressi di una roggia.

Attraverso le matricole delle armi, i militari hanno verificato che erano la cassaforte e le armi rubate durante il furto del 13 dicembre precedente. Il tutto è stato restituito al proprietario, mentre sono in corso gli accertamenti finalizzati ad individuare gli autori del fatto.

