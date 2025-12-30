La Marvel ha i “Fantastici 4” e le loro avventure, CremonaSport i “Magnifici 5” e le loro storie di successo. Sono infatti disponibili sul portale dedicato all’informazione sportiva tutti i vincitori degli Oscar scelti dalla redazione. La Cremonese come miglior squadra, Giacomo Gentili e Federica Venturelli come migliori atleti, Gigi Brotto miglior allenatore e Francesco Crotti come miglior giovane.

Cinque storie di successo, vittorie e imprese culminate nell’intero 2025. Dalla promozione in Serie A dei grigiorossi nel calcio, passando per l’oro ai Mondiali di canottaggio di Giacomo Gentili, le medaglie nel ciclismo di Federica Venturelli, la leadership in panchina alla Vanoli di Gigi Brotto e l’oro nel salto triplo agli Europei U20 di Francesco Crotti.

L’anno dello sport cremonese riflette ancora una volta la voglia di rivalsa di tutta la provincia, che punta a migliorare le sue eccellenze e costruire il proprio futuro. Tra loro c’è sicuramente Giacomo Gentili, che dopo l’argento alle Olimpiadi del 2024 ha dimostrato ancora una volta di avere la stoffa del campione grazie all’oro ai Mondiali di Shanghai.

A Cremona e provincia, a lanciare e far crescere i giovani non sono solo le Università, ma anche la pista di atletica e il ciclismo. Due storie, quella della pluricampionessa del pedale Federica Venturelli e dell’astro nascente del salto triplo Francesco Crotti, simbolo di fame di vittorie che solo dei giovani che vogliono emergere possono avere.

Ma negli Oscar di CremonaSport trovano spazio anche le storie di scommesse vinte, come quella della Vanoli Basket Cremona con coach Gigi Brotto. Diventato capo allenatore dei biancoblù in un complicato gennaio, a dicembre è ormai certezza e leader di una squadra ambiziosa.

Ma gli Oscar e le storie non finiscono qui. Dal 31 dicembre CremonaSport è pronta a svelare le scelte dei lettori, frutto di tantissime votazioni arrivate al nostro sito che hanno riconfermato che lo sport, oltre allo spettacolo e all’adrenalina del campo, è prima di tutto un luogo dove la comunità si unisce e si identifica attraverso le proprie passioni.

Lorenzo Scaratti

