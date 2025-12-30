Un investimento di 29.477,10 euro per una serie di interventi di manutenzione straordinaria urgenti su alcuni impianti comunali, ritenuti prioritari per garantire la continuità dei servizi pubblici e migliorare l’efficienza energetica delle strutture: questa la decisione del Comune di Cremona, che ha pubblicato in queste ore un’apposita determinazione dirigenziale.

I lavori sono stati affidati alla ditta A2A Calore e Servizi S.r.l. e riguardano la Centrale Termica 17 degli impianti sportivi al Po, il Polo Hack Montalcini, la scuola primaria Capra Plasio e la centrale termica di via Vitali 4.

La decisione nasce da una serie di criticità tecniche emerse durante le verifiche sugli impianti, che rendono necessari interventi non più rinviabili. Nel caso della Centrale Termica 17, da cui dipendono il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria per le docce e il riscaldamento dell’acqua delle vasche della piscina comunale, è prevista la sostituzione del terzo scambiatore di calore, il più grande, attualmente in pessime condizioni. L’intervento, già preceduto dalla sostituzione degli altri due scambiatori, è considerato di estrema necessità per evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale e per rendere la centrale più efficiente dal punto di vista funzionale ed economico. Il costo previsto per questa operazione è di 13.556,10 euro complessivi.

Al Polo Hack Montalcini, invece, le verifiche hanno evidenziato la presenza di uno scambiatore intasato, che non consente il corretto funzionamento della centrale termica. L’intervento prevede la rigenerazione dello scambiatore, l’installazione di un defangatore e di un addolcitore, la sostituzione di un attuatore per il controllo automatico e sicuro della temperatura dell’acqua, al fine di evitare rischi di scottature, oltre alla pulizia completa dell’impianto con prodotti specifici. Un’operazione necessaria per non vanificare l’efficientamento complessivo della centrale, con un costo di 11.065,40 euro.

Alla Capra Plasio, recentemente oggetto di riqualificazione, si rende invece necessario un intervento più puntuale: l’installazione di un regolatore RVL55 nel quadro elettrico esistente, indispensabile per integrare correttamente la nuova parte dell’impianto con quella già presente. Il costo previsto è di 1.390,80 euro.

Infine, nella centrale termica di via Vitali 4 sono stati riscontrati problemi a entrambi gli scambiatori, quello dedicato all’acqua calda sanitaria e quello per il riscaldamento. Il primo presenta perdite d’acqua, mentre il secondo evidenzia temperature di ritorno elevate, segnale di uno scambio termico inefficiente. Questa situazione comporta radiatori meno caldi, aumento dei consumi, acqua sanitaria solo tiepida e il rischio di blocchi della caldaia. È quindi prevista la rigenerazione di entrambi gli scambiatori, per un costo di 3.464,80 euro.

LaBos

