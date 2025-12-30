Ultime News

30 Dic 2025 Laboratorio analisi, ultimo giorno
di lavoro per la dottoressa Testa
30 Dic 2025 Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
30 Dic 2025 Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta
30 Dic 2025 Coro Polifonico Cremonese: successo
per il concerto a Castelvetro
30 Dic 2025 "Scrooge – non è mai troppo tardi"
in scena al Ponchielli il 4 gennaio
Cronaca

Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta

Il presepe contadino di Olmeneta
Fill-1

Statue a grandezza naturale, inserite nel contesto rurale che ben caratterizza i paesi della bassa padana.
Siamo a Olmeneta, nei pressi della cascina di proprietà della famiglia Piacentini; qui, tutti gli anni da 15 anni, viene allestito un particolare presepe dedicato alla civiltà contadina.
Sotto casette di legno trovano spazio paioli per la polenta e macchine da cucine, immancabili in ogni casa rurale fino pochi decenni fa, ma anche culle in legno, giochi e giocattoli di una volta, fino alla più classica natività: statue e oggetti diventati parte della storia di un intero territorio, rimasti nella memoria e nella vita di tanti cremonesi forse oggi non più giovanissimi.

L’idea nasce dal ricordo – commenta Pierangela Groppelli, curatrice insieme al marito Francesco Piacentini e a Mauro Pellegri -; ci dispiaceva perdere parti della nostra storia e per non far dimenticare quello che siamo stati abbiamo deciso di allestire nella nostra cascina, poco alla volta e sempre ingrandendolo, questo presepe. Racconta della vita di allora, anche quella dura e difficile; c’è naturalmente la parte sacra, affiancata da scene di vita quotidiana”.

Un tuffo nel passato quindi ricamato e ricostruito con maestria dai padroni di casa, il presepe che vede sia manichini flessibili, legno e gomma a piuma, sia statue in vetro resina è pensato e ampliato di anno in anno.

Tanti progetti ci frullano in testa – aggiunge Pierangela – e quando si comincia a smontare il tutto iniziamo già a pensare a quello dell’anno seguente. Il tema di quest’anno sono i giochi dei bambini; sono quindici anni che lo facciamo ed ogni volta è diverso. Un modo per mamme e nonne, nonni e papà per rivivere parti della loro vita”.

Il presepe è visitabile ad Olmeneta nei pressi di via Cimitero Vecchio fino a metà gennaio 2026.
Andrea Colla

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...