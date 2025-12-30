Una favola adatta a tutti va in scena al Teatro Ponchielli domenica 4 gennaio 2026 (ore 16): Scrooge – non è mai troppo tardi, tratto da “A Christmas Carol” di Charles Dickens. Attraverso le maschere, la danza e le acrobazie, le musiche originali e la scenografia stilizzata, PerpetuoMobileTeatro porta in scena uno spettacolo poetico, divertente e toccante, che ha incantato spettatori di tutte le età. Un grande classico natalizio che saprà emozionare il pubblico con nuova energia e creatività.

Scrooge, il vecchio avaro protagonista di Canto di Natale di Charles Dickens, ha venduto la sua anima e sacrificato la sua vita per fare carriera e arricchirsi. Niente è più importante ai suoi occhi delle monete d’oro. Egli passa le sue serate in solitudine, di cattivo umore, in compagnia soltanto della sua cassaforte. Detesta le domeniche e i giorni di festa, in particolare il Natale: per lui è solo una perdita di tempo che non fa che intralciare gli affari. La Vigilia di Natale riceve una visita dal fantasma di un suo defunto associato, Marley… “Mio vecchio amico, la tua ora si avvicina. Se non cambi, resterai incatenato alla tua avarizia e morirai solo e odiato da tutti”.

Riuscirà Scrooge quella notte a lasciarsi guidare dai tre spiriti del tempo, seguendoli in un viaggio avventuroso attraverso il suo passato, presente e futuro? Riuscirà a ricordarsi di ciò che ha perso, prima di accumulare altri rimpianti? E a riscoprire il gusto di condividere, la gioia di donare? Le campane suonano la mezzanotte ma forse non è ancora troppo tardi…

Scrooge – non è mai troppo tardi è un poema visuale e a tratti visionario. L’universo onirico della fiaba, la capacità evocativa delle musiche, la forza espressiva e simbolica delle maschere e del teatro fisico, riescono a coinvolgere un pubblico di tutte le età.

© Riproduzione riservata