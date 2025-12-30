Questa mattina ho visitato il Museo della stampa di Soncino, una realtà culturale e turistica molto importante non solo per il Borgo, ma per tutta la Provincia e la nostra Regione”: così il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni.

“È qui che, a metà del Quattrocento, è stata stampata la prima Bibbia in ebraico, grazie alla famiglia di stampatori ebrei del medico-rabbino Israel Nathan che firmarono le loro opere con il nome di “Soncino”, contribuendo a rendere il paese un punto di interesse e di riferimento di straordinaria importanza storica”, sottolinea il dem.

“Grazie alla presidente della Pro Loco, Pervinca Pedrini, alla vicepresidente Lucia Del Panno e ai consiglieri Ezio Bianchessi e Giuseppe Cavalli, insieme alle guide Cristina Zanara e Riccardo Rossi, per la loro disponibilità e il prezioso impegno che, insieme a tutti i volontari, mettono nel tener viva questa importante realtà, che deve essere sostenuta e valorizzata dalle istituzioni” continua Piloni.

“Per questo motivo, in occasione della discussione del bilancio regionale di due settimane fa, ho presentato un emendamento, purtroppo bocciato dalla maggioranza, per impegnare la Regione a contribuire economicamente al Museo, come fece negli anni Ottanta, quando nacque”.

“Queste realtà non possono basarsi solo sul volontariato e sulle forze della Pro Loco, ma hanno bisogno del convinto sostegno delle istituzioni per continuare a raccontare e rappresentare la storia dei nostri territori e, in questo caso, la cultura della stampa che ha visto in Soncino un importante punto di riferimento”, conclude il consigliere regionale del Pd.

